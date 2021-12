Negenjarige asielzoekster wint prijs met schilderij

Houthalen-Helchteren/As

Victoriia De Silva, een 9-jarig Russisch meisje dat sinds een jaar in het asielcentrum van Helchteren verblijft, won met haar schilderij een ereprijs van de gemeente As. Naar aanleiding van de 85ste verjaardag van lokale kunstenaar Jan Latinne organiseerde de cultuurdienst een expo en een kinderwedstrijd. “Het is een eerbetoon aan Jan, wiens werk sterk aanleunt bij de spontaniteit van kindertekeningen”, zegt burgemeester Tom Seurs.

Victoriia De Silva is fier met haar prijs die bestaat uit doeken, verf en penselen. In haar land had ze nog nooit eerder geschilderd. Ze leerde het in het asielcentrum, waar Youssef Hayam de kinderen elke maandagavond begeleidt. ”Mijn droom is om kunstenaar en leraar te worden”, vertelt Victoriia. jli