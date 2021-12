Suz en Finne zamelen 1.200 euro in voor De Warmste Week met verkoop van knuffels

Oudsbergen

Clara Eerdekens staat in voor de zorg voor Evelyne, een Bocholtse dame die knuffels haakt voor het goede doel. Knuffels die vervolgens verkocht werden door Clara’s kleindochters en waarvan de opbrengst naar De Warmste Week ging.“Onze kleindochters Suz en Finne zamelden 1.200 euro in dankzij de verkoop van deze handgemaakte knuffels van Evelyne, met dank aan Rina voor de steun. Tot in Overpelt en Hechtel werden er knuffels afgeleverd. Garenoverschotjes zijn nog welkom, want de bestellingen blijven binnenlopen”, zegt Clara. rdr