Parochieteam nodigt uit om kerstgedachte creatief te presenteren

Bree

Door corona ging het parochieteam van Bree op zoek naar een manier om de kerstgedachte dit jaar op een andere manier tot uiting te brengen. “Omdat we bij het vieren van Kerstmis nog steeds flink gehinderd worden door dat vervelende virus, zijn we met een alternatieve actie op de proppen gekomen”, zegt René Luyten van het Breese parochieteam. “We nodigden iedereen uit om Kerstmis op zijn of haar eigen manier te etaleren aan het raam of in de tuin. Niet met ballen en glitters, maar in eigen stijl en beleving. Met een oude stal of modern kunstwerk, van venstertekst tot vluchtelingentent. Als je de kerstgedachte maar creatief kan presenteren.” De actie kent heel wat weerklank. Van Oudsbergen tot Bree, Bocholt, Neeroeteren en Dilsen-Stokkem tonen mensen wat kerst voor hen betekent. pabr