Genks bedrijf DSM schenkt 10.000 euro aan vzw Zonder honger naar bed

GENK

Medewerkers van DSM Genk hebben een cheque van 10.000 euro overhandigd aan Cindy Gaspercic van de vzw Zonder honger naar bed. “Ik ben trots dat ik samen met werknemers­vertegenwoordiger Patrick Crijns en HR manager Benny Lombart namens alle medewerkers van DSM Genk dit bedrag mocht overhandigen aan de vereniging”, zegt Ruud Jacobs, CEO van DSM Specialty Compounds in Genk. “Het is fantastisch dat dit soort initiatieven vanuit onze werknemers tot stand komen. Het toont het sociale gelaat van onze onderneming. Als directie steunen we dit soort initiatieven en daarom hebben we de donatie afgerond naar 10.000 euro.” Zonder honger naar bed is een organisatie die voeding inzamelt voor mensen die het minder breed hebben. “De vzw is vanuit haar eigen ervaring met dit project gestart”, aldus Jacobs. “Deze mensen doen dit vanuit een passie met maar één doel: ervoor zorgen dat kinderen niet het slachtoffer worden van sociale ­armoede.” Cindy Gaspercic werd begin van 2021 nog uitgeroepen tot Genkenaar van het Jaar. cn