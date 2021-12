Druggebruiker (39) uit Heers rijdt ondanks rijverbod in auto zonder verzekering

De bestuurder probeerde de controlerende agenten nog wijs te maken dat zijn vriendin achter het stuur zat, maar uiteindelijk gaf hij toe zelf te rijden. Zijn vriendin kreeg ookeen pv omdat ze haar auto ter beschikking stelde van een bestuurder met een rijverbod.

In de nacht van zaterdag op zondag is een 34-jarige Hoeselaar zijn rijbewijs kwijtgespeeld voor rijden onder invloed van cocaïne. Hij werd gecontroleerd op de Tongersestraat in Bilzen.

In de Papestraat in Grote Spouwen is rond 3 uur zondagmorgen een Bilzenaar van 24 jaar oud geverbaliseerd voor rijden onder invloed van marihuana. In zijn auto lag ook nog een joint. Zijn rijbewijs werd ingetrokken. Zijn auto werd getakeld omdat hij geen verzekeringsbewijs kon voorleggen.

maw