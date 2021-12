De voorjaarsgolf bedwingen, dan een lange zomervakantie pakken en uiteindelijk stilletjes in de achtergrond verdwijnen. Dat was het plan van Steven Van Gucht voor 2021. Maar kijk: de vierde golf, de boostercampagne en de lange schaduw van omikron houden de bedaardste aller virologen zeker in de spotlights tot een eind in 2022. “Ik ben het allemaal beu, net als u.”