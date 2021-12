Inbrekers op kerstavond aan de haal met pakjes voor kleinkinderen

Heule

Een telefoontje van de zoon op Kerstmis? Voor Chantal Demeyere uit Heule was het niet om een positieve boodschap te ontvangen. Ze was op dat moment aan de kust en kreeg te horen dat er was ingebroken in haar huis op de Waterhoek. “Onze zoon ging een kijkje nemen om de kippen te voeren en een pakje binnen te laten en ontdekte het zo”, vertelt ze.