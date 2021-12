Kylie Jenner toont babybuikje, maar iemand anders gaat met de aandacht lopen

Als alles volgens schema verloopt, zal Kylie Jenner in februari bevallen van haar tweede kindje. Regelmatig laat ze haar volgers op sociale media meegenieten van haar groeiende babybuik. Maar deze keer was het niet haar zwangerschap die met de aandacht ging lopen …

Het was haar nieuwe kat, nog een kitten, die de show stal. In het filmpje op Instagram liep het beestje langs haar heen en lag het even te rusten op haar babybuik. Die laatste was trouwens gehuld in een pyjama met kabouterprint.

In alweer een nieuw filmpje is te zien hoe de kat nog wat onwennig rondloopt. Hoe het beestje heet of welk ras het precies is, is voorlopig niet bekend. De kitten zal er samenleven met Jenners andere huisdieren, onder wie honden Kevin en Norman.

Het was trouwens van 4 november geleden dat de onderneemster nog foto’s of filmpjes geplaatst had op sociale media. Het was even stil rond de ster nadat er bij een incident op een concert van haar vriend Travis Scott verschillende doden vielen.