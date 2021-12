Bilzen

Daniel Appeltans (64) uit Zepperen (Sint-Truiden), vrachtwagenchauffeur

Marleen Bacher (58) uit Tielt-Winge, interieurverzorgster

Kinderen: Natascha (29), Sarah (23), Nadia (43)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We kennen elkaar al 35 jaar”, vertelt Marleen. “Nadat ik in Duitsland ben gaan wonen, hebben we elkaar later teruggevonden op Facebook. Verliefd, verloofd, getrouwd”, lacht ze. joge

