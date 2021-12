Pas getrouwd: Cristini en Joris in Lummen

Lummen

Joris Vandersmissen (36) uit Spalbeek (Hasselt), engineering bij Nike

Cristini Bressan uit Florianópolis (Brazilië), procurement bij AB-InBev

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Tijdens een reis in het mooie Porto ontmoette ik Cristini en de vonk sloeg meteen over”, lacht Joris. “Ik heb dan maar besloten mijn rondreis in Portugal te veranderen naar een langer verblijf in Porto. Na een meerdere keren op en af te pendelen; zijn we gaan samenwonen in Lummen.” (klu)

