NBA-fenomeen Nikola Jokic levert historische prestatie af tegen LA Clippers

Denver Nuggets klopte LA Clippers zondag met 100-103 in de Western Conference van de NBA. Nikola Jokic (26) was de grote uitblinker voor de Nuggets met 26 punten, 22 rebounds en acht assists. Daarmee evenaarde de Serviër de historische prestatie van Charles Barkley in 1988.

Voor de tweede wedstrijd op rij eindigde Nikola Jokic met 25 punten (of meer), 20 rebounds (of meer) en vijf assists (of meer). Daarmee evenaarde hij de prestatie die Charles Barkley in 1988 neerzette.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De twee ploegen volgen elkaar in het klassement van de Western Conference op de voet. De Clippers staan op de vijfde plaats met 17 overwinningen tegen 16 nederlagen. De Nuggets prijken daar net achter met een 16 overwinningen tegen 16 verliesmatchen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Vlak voor het duo staat, met 20 overwinningen en 14 nederlagen, Memphis, dat Sacramento thuis met 102-127 domineerde, vooral dankzij de 28 punten van Desmond Bane. Sacramento (13/21) staat 12e.

In het oosten zet Chicago zijn knappe seizoen voort. De Bulls, de runners-up in de Eastern Conference, domineerden Indiana met 113-105. Zach LaVine, die na twee weken zijn terugkeer vierde, eindigde met 32 punten. Deze derde overwinning op rij houdt Chicago (20/10) in het kielzog van leider Brooklyn (22/9). Indiana (14/20) staat 13e.