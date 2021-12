Bryan Heynen na 150ste competitiewedstrijd voor KRC Genk: “Met positief gevoel de break in”

Ook Bryan Heynen mocht op een puike partij terugblikken. In de rug van uitblinker Hrosovsky hield de Genkse aanvoerder, die zijn 150ste competitiewedstrijd speelde voor blauw-wit, de controle over het middenveld. “Buiten die eerste tien minuten in de tweede helft en de rode kaart van Kristian liep alles op wieltjes. We hebben deze wedstrijd op een volwassen manier uitgespeeld”, reageerde Heynen.