De enige smet op de klinkende Genkse zege aan de kust was de uitsluiting van Kristian Thorstvedt. De Noor was aan een prima partij bezig tot hij in de slotfase te driest doorging op het been van Bätzner. Gevolg: rode kaart en wellicht enkele weken schorsing. “Zo dom van mij, hier moet ik uit leren”, zuchtte de middenvelder na afloop.