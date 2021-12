Leandro Trossard zet Brighton met knappe lob op weg naar zege tegen Brentford

De laatste wedstrijd op Tweede Kerstdag in de Premier League was er een tussen Brighton en Brentford. Bij de rust leidde het team van Trossard met 2-0, dankzij een doelpunt van de Rode Duivel. Uiteindelijk zou er niets meer veranderen aan die stand.

De mooie openingsgoal van Trossard:

Even later dikte Neal Maupay de score aan. Trossard werd bij de rust vervangen door Danny Welbeck.

Een deugddoende 2-0-zege voor Trossard en co want Brighton kon al elf opeenvolgende wedstrijden niet winnen in competitieverband maar maakte daar tegen Brentford een einde aan. Brighton is negende, Brentford 13e.

