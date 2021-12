Genk/Lanaken

Een confrontatie tussen een veertigtal Turkse jongeren en Afghaanse asielzoekers in Genk kostte op kerstdag een tiener bijna het leven. Negentien vluchtelingen, die in het asielcentrum van Lanaken verblijven, werden gearresteerd. Burgemeester Marino Keulen (Open Vld) is het beu. “We mogen het ontspoord gedrag van een welbepaalde groep Afghanen niet tolereren.”