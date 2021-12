Stoffel Vandoorne: “Hamilton werd bestolen maar titel niet tijdens laatste race verloren”

Volgens onze landgenoot Stoffel Vandoorne is Lewis Hamilton tijdens de laatste race van het F1-seizoen in Abu Dhabi bestolen. Tegelijkertijd meent Vandoorne echter ook dat Hamilton de titel niet alleen tijdens de veelbesproken laatste race heeft verloren.

Lewis Hamilton slaagde er tijdens de laatste races van het seizoen in om de kloof met Max Verstappen geleidelijk aan volledig te dichten. Beide titelrivalen gingen met evenveel punten van start tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi.

Hamilton leek tijdens de laatste race in Abu Dhabi een vlotte overwinning te behalen en daarmee ook zijn achtste wereldtitel in de Formule 1 te veroveren. Tot Nicholas Latifi met nog enkele ronden te gaan crashte en de safety car op de baan kwam. Tot dusver weinig discussie, maar die was er wel over de manier waarop de wedstrijdleiding de safety car opnieuw van de baan haalde.

“De manier waarop de wedstrijd is beslist is niet correct,” aldus Vandoorne, die reserverijder bij Mercedes is, tegenover ‘RTBF’. ”Er zijn duidelijke regels over de procedure van de safety car en die zijn niet gerespecteerd.”

“Lewis heeft een geweldige race gereden en ook het team heeft hem een goede strategie gegeven. Alles was perfect, en vervolgens is er die beslissing om niet al de wagens zich te laten ontdubbelen. Dat heeft de uitslag van de race en ook het kampioenschap verandert, dat is erg moeilijk om te incasseren.”

Lewis Hamilton zei over de boordradio dat het resultaat gemanipuleerd werd, iets waarmee Stoffel Vandoorne het niet eens is.

“Ik denk niet dat het resultaat gemanipuleerd werd,” aldus Vandoorne. ”Ik denk alleen dat de wedstrijdleiding de laatste race en het seizoen niet achter de safety car wou afsluiten, maar er zijn regels die gevolgd moeten worden.”

“Ze moesten de gedubbelde wagens laten passeren en een ronde extra achter de safety car afwerken, waardoor de race ook onder de safety car zou afgesloten worden. Dat hebben ze niet gedaan.”

“Dus ja, als je dat scenario hebt, dan vind ik dat Lewis bestolen is, maar de titel is niet verloren tijdens de laatste ronde van de laatste race. Mercedes was tijdens het begin van het seizoen niet competitief genoeg, het ontbrak hen aan ritme tegenover Red Bull en daar hebben ze volop van geprofiteerd.”

