Dronken chauffeur rijdt weg na ongeval, maar vergeet zijn bumper in Dilsen-Stokkem

De politie nam zaterdag om 2.40 uur een dronken bestuurder mee naar het bureau omdat hij zich had misdragen nadat de man eerder op de nacht al een ongeval met vluchtmisdrijf had veroorzaakte. Dat gebeurde op Rijksweg. De man ging van de baan, raakte een rotonde en vervolgens verkeersbord. Daarna nam hij de vlucht. Even later keerde hij echter terug om zijn achtergebleven bumper met nummerplaat op te pikken. Een buurtbewoner zag dat, sprak de man aan en zei dat de politie al gebeld was. De chauffeur werd daarop boos en beschadigde de rolluik aan het huis van de wakkere bewoner. De ploeg was op dat moment onderweg en ze konden bestuurder A.P. onderscheppen. Die gedroeg zich weerspannig waarna ze hem meenamen. Op het bureau legde hij een positieve ademtest af. Voor alle inbreuken werden de nodige pv’s opgesteld en hij moest het rijbewijs voor twee weken inleveren. ppn