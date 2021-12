Jongeren centraal zetten en aan het woord laten. Dorianne Aussems (28) doet het als presentatrice van het MNM-programma Generation M intussen al bijna drie jaar. En straks ook op VRT NU, in de nieuwe webreeks The story of my life. “Veel mensen denken dat jongeren een I don’t care-houding hebben, maar zij willen elkaar net helpen.”