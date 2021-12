Truienaren koesteren warme herinneringen aan Jef Cleeren

Zaterdagnacht - uitgerekend met Kerstmis - is ereburgemeester van Sint-Truiden Jef Cleeren op 87-jarige leeftijd overleden. Hij verbleef in woonzorgcentrum Villa Rosa. Jef Cleeren was burgemeester van Sint-Truiden tussen 1977 en 1994 en was ook jarenlang actief binnen voetbalclub STVV.