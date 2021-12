Dolle kerstpret! Kevin De Bruyne jaagt zijn kinderen de stuipen op het lijf als ‘The Grinch’

Ook Kevin De Bruyne viert kerstmis, en dat doet de Rode Duivel op geheel eigen wijze. Na de traditionele gezinsfoto op kerstavond was het op eerste kerstdag tijd voor een verkleedpartijtje. De Bruyne hulde zich in het kostuum van ‘The Grinch’ - het groene en harige personage uit ‘How the Grinch Stole Christmas’ dat Kerstmis haat - om onder meer zijn kinderen de stuipen op het lijf te jagen. En of het werkte!