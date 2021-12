Beke laat problemen met nieuwe screening voor zorgbudget onderzoeken

Sinds de komst van de nieuwe screening voor het zorgbudget valt meer dan één op de vier zwaar zorgbehoevenden uit de boot. “Dat is veel meer dan verwacht”, klinkt het bij bevoegd minister Wouter Beke (CD&V), die laat onderzoeken wat er aan de hand is. In de tussentijd gaat de nieuwe screening de koelkast in. Of toch voor sommigen: de 3.000 zwaar zorgbehoevenden die al afgekeurd werden, moeten het voorlopig zonder zorgbudget doen.