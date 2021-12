Verlichte tractoren rijden in grote optocht doorheen Bilzen: “Licht brengen in donkere tijden”

De eerste Bilzerse Tractorrun in Bilzen was zondagavond meteen een groot succes. “We werden geïnspireerd door gelijkaardige initiatieven in onze buurgemeenten. Toen we vernamen dat de geplande optocht in Hoeselt werd afgeblazen hebben we snel de voorzet gegeven om in Bilzen een beetje licht te brengen in deze donkere tijden. We vragen geen inschrijvingsgeld en iedereen zorgt voor zijn eigen versiering”, vertelt initiatiefnemer Tony Hermans, een landbouwer uit Beverst.

“De organisatie is snel en met verenigde krachten op de kaart gezet. Op amper een week tijd werd alles geregeld. Het stelt onze boerenstiel positief in de schijnwerpers”, lacht de jonge boer Kyan (18). De stad Bilzen gaf groen licht.

© Johnny Geurts

“Dit is een coronaveilige happening. Geen feestje, geen drankjes of hapjes maar gewoon een grote groep landbouwers die hun beroep positief in de kijker willen stellen met een verlichte optocht. Het brengt een gloed van warmte op de route doorheen Bilzen rijden en waar de mensen op veilige afstand van elkaar, kunnen genieten van de optocht”, aldus schepen van landbouw, Guido Cleuren (Beter Bilzen).

Duizenden lichtjes

Aan creativiteit geen gebrek bij de boeren en boerinnen. “We trekken normaal de wagen voort van de plaatselijke carnavalsvierders bij de volleybalclub op het carnaval. Maar nu dat allemaal is weggevallen is een winterse parade van kleurrijk versierde tractoren een unieke lichtstoet die iedereen wil zien. We zijn toch enkele uren bezig geweest om de grote netten met lichtjes over onze machine te spannen. Verbonden met een aparte stroomgroep zorgt het in het donker voor een geweldig schouwspel”, lacht Zita Hermans van hoevewinkel Op Kom.

Deze auto was een vreemde eend in de bijt tussen al de tractors. — © Patrick Smets

Naast de straten in Rijkhoven, Spouwen, Mopertingen, Eigenbilzen, Hoelbeek en Bilzen kon iedereen vanuit zijn eigen voortuin de kerstoptocht met duizenden lichtjes aanschouwen. “We hebben met de kinderen een uurtje staan wachten op de tractoren. Het was de moeite. De kleintjes vonden de lichtjes en luid toeterende tractors geweldig en raken er niet over uitgepraat”, aldus mamma Annelies in Bilzen.

En er was ook een verrassing voor de senioren. “Zowel aan het woonzorgcentrum in Grote-Spouwen alsook aan het rusthuis in Bilzen zorgen we voor een feestelijk toeterend kijkspel”, lacht Tony Hermans. “Bedoeling is om van deze tractorrun een jaarlijkse traditie te maken. Gezien de positieve reacties van de landbouwers en toeschouwers zal dat zeker lukken.”

Johnny Geurts

© Patrick Smets