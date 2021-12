Sectiehoofd Veerle Cielen: “Onder de 10 jaar heb je best geen smartphone met onbeperkt gebruik”

Hasselt

In De gezichten achter de wet stellen we het Limburgs parket aan u voor, via de verschillende secties en een aantal magistraten. Vandaag: de sectie Jeugd en Gezin. Dat behandelt jaarlijks bijna 7.500 processen-verbaal over intrafamiliaal geweld. “Opgroeien in een gezin waar geweld gepleegd wordt, heeft een grote impact”, zegt sectiehoofd Veerle Cielen. “Getuige zijn van geweld is even traumatiserend als zelf geslagen worden.”