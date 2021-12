Gano vergroot zorgen Standard en bezorgt Zulte Waregem zes op zes

Een kelderkraker in een leeg Sclessin. Standard moest proberen om 2021 met een goed gevoel af te sluiten tegen Zulte Waregem, dat onder Timmy Simons net KV Mechelen had geklopt. Luka Elsner zag Kostas Laifis eerder op de dag ziek uitvallen en probeerde het opnieuw met Mehdi Carcela en Joao Klauss in de basis. Bij Essevee slechts één wijziging na de deugddoende zege tegen KV. Fadera verhuisde naar de bank en werd vervangen door Vigen.

© BELGA

Standard begon gretig en kreeg meteen enorme kans om op voorsprong te komen. Op voorzet van Dønnum kreeg Bokadi een prima kopkans. De Congolees mikte naast. Op het kwartier kwam Amallah opnieuw dichtbij. De Marokkaanse international mocht aanleggen op de rand van de zestien en trof de lat.

Zonder goed te spelen creëerden de Rouches nog meer doelgevaar. Bokadi en Amallah kregen goede schietkansen, Klauss duwde uit de draai naast en vlak na de pauze trof Nkounkou met een vreemde curve de dwarsligger.

Zulte Waregem liet tot dusver eigenlijk niks zien, maar kwam wel op voorsprong. Laurens De Bock verstuurde een hoge voorzet vanaf links. Zinho Gano, in de ploeg gekomen voor Vigen, ontsnapte aan de buitenspelval, profiteerde vervolgens van slap verdedigen van Nkounkou en haalde knap uit: 0-1.

© BELGA

Meteen sloeg de paniek toe bij Standard, dat alle rust in zijn spel verloor en overhaast te werk ging. Amallah profiteerde het vanuit alle hoeken. De ploeg van Elsner was de wanhoop nabij. Muleka werd gebracht voor Amallah, ook de 16-jarige Cihan Canak werd voor de leeuwen geworpen. Voor Zulte Waregem lonkte de eerste zes op zes, maar het was niet zo dat het elftal van Timmy Simons zich ingroef. Neen, de bezoekers probeerden er telkens uit te komen en hielden de nervositeit bij Standard zo dubbel levend.

Collins Fai werd in de slotfase nog uitgesloten. Klauss trapte in de slotseconden nog tegen de paal en daarmee kwam een einde aan alle Luikse hoop. Zulte Waregem zet zo zijn opmars in de stand voort en komt op gelijke hoogte met Standard, dat onder Elsner 10 op 30 - 10 op 39 overall - pakte. Een bijzonder pover rapport voor een topclub.