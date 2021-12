Nirvana reageert voor het eerst op klacht van man (30) die als naakte baby op hun wereldberoemde albumcover staat

De man beweerde plots dat hij als baby van enkele maanden oud nooit toestemming kon geven om die foto te maken. Volgens hem was er zelfs sprake van kinderporno. Destijds zou gezegd zijn dat de geslachtsdelen van de baby zouden bedekt worden met een sticker. Via de rechtbank wou hij een schadevergoeding van 130.000 euro.

De advocaten van Nirvana zeggen nu dat de klacht niet serieus is. Elden weet al zijn hele leven dat hij de persoon op de foto is en maakte daar nooit een probleem van. Zo staat de albumtitel op zijn borst getatoeëerd en verspreidde hij bij de 15e en 25e verjaardag van het album een nieuwe gelijkaardige foto met zichzelf in de hoofdrol. (tove)

