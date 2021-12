Fraudeur met spijt stort 5.000 euro terug op rekening van slachtoffer

Een 68-jarige vrouw uit Arnhem kreeg vrijdag een wel hele leuke kerstboodschap te horen van een rechercheur. Een man die de vrouw zou hebben opgelicht door zich voor te doen als haar “dochter in nood”, heeft vrijdag zijn spijt betuigd en de vrouw de 5.000 euro die hij had buitgemaakt terug overgemaakt.

Dat schrijft de politie op Facebook. De verdachte fraudeur werd vrijdag op het politiebureau in Hardenberg uitgenodigd omdat er geld op zijn rekening was overgemaakt door middel van de zogenoemde ‘Vriend in Nood’-fraude.

Het slachtoffer was een 68-jarige vrouw uit Arnhem. Deze vrouw werd benaderd via WhatsApp door haar “dochter”. In werkelijkheid ging dit om een fraudeur. Op slinkse wijze werd er een geldbedrag van bijna 5000 euro weggesluisd. Dit geld kwam op de rekening terecht van de verdachte.

Van hem werd een verklaring opgenomen. Tijdens het gesprek bleek echter volgens de politie dat de verdachte door omstandigheden inmiddels een redelijke spaarpot had. De verdachte gaf aan dat hij het schadebedrag graag wilde vergoeden. Tijdens het verhoor maakte hij het geldbedrag van bijna 5.000 euro over aan het slachtoffer en gaf hij aan spijt te hebben van wat gebeurd was.

Toen de rechercheur korte tijd later belde met het slachtoffer om haar te vertellen dat ze even op haar bankrekening moest kijken was ze volgens de politie erg emotioneel en blij.

De politie schrijft op Facebook dat het helaas in veel van dit soort zaken niet goed afloopt en slachtoffers kunnen “fluiten naar hun centen.” Daarom is het volgens de politie belangrijk goed op te letten naar de afzenders van dit soort berichten en niet zomaar op elke link te klikken.