Wout van Aert na demonstratie: “Denk niet dat ik in beste vorm van mijn leven ben”

Het verwachte duel tussen Wout van Aert en de teruggekeerde Mathieu van der Poel was er in Dendermonde nog maar eentje van korte duur. Van Aert was de sterkste, van der Poel eindigde bij zijn comeback al knap tweede, terwijl Toon Aerts het podium vervolledigde.

Wout van Aert reed dan wel naar zijn vierde overwinning in het veld, maar aanvankelijk liep het nog niet volgens plan. “Het was een beetje zoeken in het begin, was niet zo goed vertrokken. Toen ik tussen de andere jongens zat, verloor ik een beetje mijn zicht op het parcours. Toen dat begon te beteren kwam ik automatisch vooraan. Bij mijn eerste poging om van der Poel en Aerts onder druk te zetten, kon ik nog niet echt wegrijden, maar bij de tweede poging lukte dat wel.”

“Ik denk niet dat ik in beste vorm van mijn leven ben, maar ben wel goed in orde. Hoop hier vooral op verder te bouwen want er komt nog een drukke week aan”, zei van Aert.

Dat er geen publiek was toegelaten in Dendermonde begreep van Aert niet. “Ik vind het jammer. Ik snap niet dat er geen publiek toegelaten wordt. Maar ik ben een profwielrenner dus ben al blij dat ik mijn job kan blijven uitvoeren.”

Mathieu van der Poel: “In lijn van de verwachting”

Van der Poel keerde dan weer terug in het veld en werd al meteen tweede. “Beetje in de lijn van verwachting. Eerste helft van de wedstrijd was goed, daarna kom ik nog iets te kort. Ik denk wel dat dat logisch is dus ik ben wel tevreden. Ik hoop gewoon dat ik elke volgende wedstrijd iets beter word. Ik heb die hardheid wel nodig want ik voelde dat ik al snel op mijn adem trapte in sommige stukken. Het was een heel zware cross om te beginnen, maar wel een mooie”, besluit de Nederlander van Alpecin-Fenix.

Toon Aerts: “Ik dacht eventjes tweede te kunnen worden of eventueel zelfs te winnen”

Toon Aerts schoot enorm gretig uit de startblokken maar moest uiteindelijk zijn meerdere toch erkennen in van Aert en van der Poel. “Ik voelde vorige week in Namen dat de goede benen eraan zaten te komen en dat heb ik vandaag wel kunnen aantonen. Wout nam meteen de kop en ik voelde dat hij ons in de loopstroken onder druk probeerde te zetten en hij fietste ook wat verder weg. Maar samen met Mathieu kwam ik nog mee aansluiten dus dacht ik: “Misschien kan ik wel tweede worden of eventueel zelfs winnen”, maar bij die tweede versnelling van van Aert was het wel duidelijk dat hij veruit de beste was in koers vandaag. Kleine foutjes zorgden ervoor dat ik niet meer tot in het wiel van Mathieu kon komen, maar het goede gevoel kan ik wel meenemen naar de komende dagen en weken”, aldus Aerts.