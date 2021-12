Gefrustreerde Noa Lang trekt Cercle-logo van de muur en krijgt na affluiten nog rode kaart

Club Brugge-aanvaller Noa Lang heeft na het einde van de stadsderby tegen Cercle Brugge een tweede gele kaart en dus rood gekregen van ref Nicolas Laforge. Op tv was te zien dat Lang na de 2-0-nederlaag een logo van Cercle van de muur trok in de spelerstunnel. De Nederlander maakte de hele wedstrijd al een gefrustreerde indruk en kreeg zijn eerste gele kaart ook voor protest.

Lang viel eerder dit seizoen al een paar keer op doordat hij zich op stang liet jagen als het niet liep zoals hij wilde. “Hij was te gefocust op nevenzaken”, zei trainer Philippe Clement een kleine drie maanden geleden al na de topper tegen Anderlecht. Toen kondigde de T1 van Club Brugge al aan dat hij een gesprek zou voeren met de Nederlandse international. Maar tegen Cercle was het dus weer van dat: in plaats van met zijn eigen spel bezig te zijn, was Lang duidelijk geïrriteerd door het agressieve spel van Cercle en de leiding van ref Laforge.

Met de twee gele kaarten van vandaag erbij zit Lang dit seizoen nu al aan twaalf (!) gele kaarten over alle competities. Begin november tegen Standard was hij al eens geelgeschorst. Door zijn rode kaart tegen Cercle Brugge zal hij de volgende competitiematch van Club Brugge, op 15 januari thuis tegen STVV, ook geschorst moeten toekijken.