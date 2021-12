Titanenduel met van der Poel blijft uit: Wout van Aert etaleert wereldklasse in Dendermonde

Nog een kerstcadeau op Tweede Kerstdag: Wout van Aert heeft zichzelf beloond met een nieuwe zege in de Wereldbekermanche in Dendermonde. In ronde vijf ontdeed van Aert zich van zijn belagers Mathieu van der Poel en Toon Aerts en bouwde hij zijn voorsprong gestaag uit. De net teruggekeerde van der Poel eindigde op 49 seconden knap tweede, Aerts kwam mee op het podium.

Niet 18 maar wel 26 december om (eindelijk) het duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel te kunnen aanschouwen. De Nederlander had nog iets te veel last aan zijn knie vorige week, maar vandaag was hij op de afspraak in Dendermonde. Dat waren ook Wout van Aert, terug van zijn stage in Spanje, Tom Pidcock, die zijn eerste Wereldbekerzege pakte in Rucphen, en de andere gekende namen.

Het was Toon Aerts die ontzettend gretig van start ging en duidelijk niets wilde weten van dat duel tussen de twee tenoren: Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Aerts fietste uiteindelijk een voorsprong van vijf seconden bij elkaar, maar met mondjesmaat kwamen van Aert en van der Poel weer aansluiten. In ronde drie waren de rollen omgekeerd. De Belgische kampioen versnelde en liet een klein gaatje met de andere twee, dat ook nu weer snel gedicht werd.

Het triumviraat gaf elkaar geen duimbreed toe, tot Wout van Aert in de vijfde ronde meer en meer afstand nam van z’n twee felste belagers. Een vierde overwinning op rij leek binnen handbereik want van der Poel volgde op 15 seconden, Toon Aerts werd al op meer dan een halve minuut gezet.

Diezelfde tijd kreeg van der Poel in de voorlaatste ronde ook aan zijn broek gesmeerd. Het was dan nog de vraag wie er tweede zou worden want Aerts bleef het beste van zichzelf geven, maar de posities veranderden niet meer. Wout van Aert triomfeert voor de vierde keer in het veld en wint zijn tweede Wereldbekercross van dit seizoen, van der Poel wordt bij zijn terugkeer knap tweede op 49 seconden. Toon Aerts is derde op 1:18.

Uitslag:

1. Wout van Aert op 1:03:48

2. Mathieu van der Poel +49

3. Toon Aerts + 1:18

4. Michael Vanthourenhout + 1:52

5. Quinten Hermans + 2:09

6. Corné van Kessel + 2:41

7. Laurens Sweeck + 2:52

8. Tom Pidcock + 2:59

9. Eli Iserbyt + 3:13

10. Lars van der Haar + 3:24