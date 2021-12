Cultuursector gaat beroep indienen bij Raad van State: “Alleen de cultuur sluiten is ridicuul”

Ondanks de regen, liep de Brusselse Kunstberg zondagnamiddag vol met cultuurmedewerkers en sympathisanten van de sector. De politie telde 5.000 aanwezigen voor het “statisch protest” tegen de nieuwe coronamaatregelen. “We voelen ons enorm geviseerd”, luidde het. De sector dient deze week ook beroep in bij de Raad van State. “Er is geen land in Europa waar men met zoveel nonchalance, nalatigheid, misprijzen over cultuur handelt en praat.”

“We want more!”, wordt er gescandeerd wanneer om kwart na drie de laatste tonen van ‘Ik hou van u’ door de luidsprekers galmen. Een uur vol speeches en kleine optredens as net afgesloten met een choreografie onder leiding van Anne Teresa De Keersmaeker. Duizenden mensen, 5.000 volgens de Brusselse politie en 15.000 volgens de organisatoren, zakten naar de hoofdstad af om de beleidsmakers een duidelijk signaal te sturen en de cultuursector een hart onder de riem te steken.

Springend, bukkend, met de handen en armen zwaaiend ging het publiek op de tonen van Santé van Stromae mee op het ritme van Anne Teresa De Keersmaeker en haar dansers. Het was het slotstuk van een cultuurprotest. De organisatoren en cultuurspelers zijn blij met de opkomst en de aanwezigheid van alle sympathisanten.

“Het is ontzettend hartverwarmend”, zegt Michael De Cock, artistiek directeur van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg. “Je voelt aan de respons dat het leeft, tot aan het kerstmaal. ‘Ça suffit’, zoals gezegd op het podium. Men beseft dat dit niet meer kan en de genomen maatregelen niet coherent zijn. Alleen de cultuur sluiten is ridicuul.”

Als één reus recht

Een boodschap die veel bijval kreeg tijdens de speeches. Zoals die van Stany Crets. De acteur had opgeroepen tot de actie en nam als een van de eersten het woord. “Ik zie veel paraplus”, zei hij. “Dat wil maar één ding zeggen: de hemel huilt een beetje mee met ons. Ik ben zeer verheugd dat wij hier staan vandaag. Ik ben maar een simpel ambachtsman met boerenverstand en buikgevoel. En iets zei me dat dit het enige juiste moment was om op te roepen om ons als één stem te laten horen.”

“Wij hebben vele gezichten, die ons tot een makkelijk te treffen sector maken. Wij zijn divers en gevarieerd en dus gemakkelijk uit mekaar te spelen. Maar nu, nu liggen we collectief op de grond. En kunnen we als één reus weer rechtstaan op deze berg. Een reus met één gezicht en één stem. De politiek heeft een niet te verdedigen spel gespeeld met kwalijke gevolgen.”

En dus verzamelden zich artiesten uit verschillende sectoren, en uit alle landsdelen. Dat is nodig, zei ook Michaël De Cock. Hij hekelde “dat er geen land is in Europa waar men met zoveel nonchalance, nalatigheid, misprijzen over cultuur handelt en praat. Daarom zijn we hier. Omdat wij het beu zijn, na twee jaar overleg, investeringen, opleidingen van mensen om publieken veilig te ontvangen, nog altijd niet gehoord worden.”

De komende week zal de sector beroep indienen bij de Raad van State tegen de nieuwe coronamaatregelen. De cultuursector hoopt zo de sluiting van de bioscopen en cultuurzalen terug te draaien. Voor het beroep baseren ze zich op het gelijkheidsbeginsel.

De hoop is dat het protest iets heeft losgemaakt. “Ik verwacht absoluut een politiek signaal en ik verwacht absoluut dat er heel snel iets deblokkeert”, aldus De Cock. “Alle maatregelen om mensen goed en veilig te ontvangen zijn er en hebben we in een vorige fase van de pandemie gehanteerd.”