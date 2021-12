Eveline Kevers volgt Jef Cleeren op in Truiense gemeenteraad

Eveline is voorzitter van de Sociale Bouwmaatschappij Nieuw-Sint-Truiden en leerkracht secundair onderwijs in Hasp-O Centrum. Zij is ook voorzitter van de CD&V-vrouwenafdeling Vrouw & Maatschappij en lid van het partijbureau. “Wij verliezen aan Jef Cleeren en belangrijk icoon van onze partij die ruim 50 jaar zetelde als burgemeester en raadslid in de gemeenteraad. Ik zal er alles aan doen om een waardige opvolgster te zijn en de ideeën, de spirit en inzet van mijn voorganger verderzetten”, zegt Eveline Kevers. (jcr)