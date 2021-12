Minister Beke bezorgt Yvonne zijn schilderij van Angela Merkel

Donderdagavond werd er onverwachts aangebeld bij Yvonne Bridts (84) uit Rumst. Het bleek zowaar om minister Wouter Beke te gaan. In het gezelschap van een VRT-medewerker, overhandigde hij Yvonne het door hem gemaakte schilderij van Angela Merkel, waarvoor ze in het kader van De Warmste Week twee sms’jes had gestuurd.

Wouter Beke (CD&V) is naar eigen zeggen een amateur-kunstschilder die in zijn luttele vrije tijd het penseel wel eens ter hand neemt om zich te ontspannen. Toen de Duitse bondskanselier Angela Merkel afscheid nam van het politieke toneel, maakte hij van haar een schilderij.

Bij aanvang van De Warmstse Week, de solidariteitsactie van Studio Brussel en MNM, stond Beke het werk af om geld in het laatje te krijgen.“Ik heb twee berichtjes gestuurd”, zegt Yvonne. “Ik steun de actie elk jaar wel op de een of andere manier.”

Dit jaar had ze Yvonne een dubbele reden. “Mijn man, Francis Van den Eede, was burgemeester van Rumst van 1986 tot 1997 en ik weet dus hoe zwaar het leven van een politicus kan zijn. Als je je zoals Angela Merkel je zo lang en op zulk een hoog niveau als vrouw staande kunt houden, ben je een heel straffe madam. Dat Wouter Beke het werk schilderde, was een tweede reden waarom ik het wel graag bij mij zou willen hangen. Hij is net als mijn overleden echtgenoot een CD&V-er.”

Dat de minister zelf met het schilderij aan haar deur stond, maakte het voor Yvonne dan ook extra speciaal. “Spijtig dat hij geen ruimte kon maken voor een kopje koffie. Maar ik begrijp dat ook hij in deze coronatijden extra voorzichtig moet zijn.”

Ondertussen hielp haar zoon Wilfried bij het ophangen van het schilderij. “Het hangt voorlopig in de living. Maar ik denk het later een plaats te geven in de logeerkamer.”

