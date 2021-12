Nederlandse zender scoort met vier uur lang haardvuur op tv: 1,7 miljoen kijkers, al stoorden velen zich aan detail

SBS6 deed op eerste kerstdag goede zaken met knapperend haardvuur dat ’s avonds vier uur lang werd uitgezonden. Gemiddeld keken er 281.000 mensen naar het beeld waarmee het programma zelfs op een plek in de top 25 van best bekeken uitzendingen is beland.

In totaal keken gedurende de vier uur 1,7 miljoen mensen minimaal één minuut naar het haardvuur. De kijkpiek zat rond 20.30 uur, toen bijna 400.000 mensen het haardvuur aan hadden staan. De Stichting Kijkonderzoek vermoedt dat deze piek ontstond doordat veel mensen op dat moment klaar waren met eten en uit nieuwsgierigheid even een glimp van de uitzending mee wilden pakken.

Met een gemiddelde van 281.000 kijkers deed SBS6 betere zaken dan op eerste kerstdag 2020. Toen werd om 20.30 uur de Disney-film Frozen uitgezonden. Hier keken gemiddeld 242.000 mensen naar.

Wisselende reacties

Het vier uur durende haardvuur hield de gemoederen op Twitter zaterdagavond flink bezig. De hashtags #haardvuur en #sbs6 waren enige tijd trending topic op het platform. De meningen over het haardvuur zijn behoorlijk verdeeld. Een deel van de twitteraars vindt het uitzenden van een haardvuur maar onzin, anderen zeggen het juist een leuk idee te vinden.

Toch hadden ook de positief gestemden een paar kritiekpunten. Zo storen meerdere mensen zich aan het logo van SBS6 dat in beeld te zien is. “Ziet er goed en rustgevend uit. Maar wat ik echt niet begrijp is dat bij SBS6 kennelijk niemand op het idee is gekomen om het logo weg te laten”, schrijft iemand bijvoorbeeld. Ook de kerstmuziek die op de achtergrond wordt afgespeeld, wordt niet door iedereen gewaardeerd.

SBS6 maakte begin december bekend dat op eerste kerstdag ’s avonds geen film of tv-programma wordt uitgezonden, maar beelden van een haardvuur. Met het initiatief wilde de zender naar eigen zeggen mensen inspireren om meer aandacht voor elkaar te hebben tijdens de feestdagen.