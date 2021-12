Chromebooks voor Heerse basisscholen

Het gemeentebestuur deelde voor Kerst 37 Chromebooks uit in de Heerse basisscholen. “Met deze actie willen we alle schoolgaande kinderen in Heers de mogelijkheid geven om zich te verdiepen in de digitale wereld”, aldus burgemeester Kristof Pirard.

“Regelmatig peilen we naar de noden en behoeften van de basisscholen”, legt burgemeester Kristof Pirard (VLDumont) uit. “De directies en de leerkrachten lieten ons weten dat laptops een meerwaarde zouden zijn op school.” Dus kregen ze vlak voor de kerstvakantie een cadeau met een grote strik onder de kerstboom. “We kochten in totaal 37 Chromebooks aan voor de leerlingen van basischolen Kers en Pit en De Bilter. We kozen voor Chromebooks omwille van de voordelen: ze zijn heel gemakkelijk in gebruik, supersnel en wegen bijna niets. Er is ook minder risico op virussen, ze zijn dus ideaal om op school te gebruiken. Het biedt alle schoolgaande kinderen in Heers de mogelijkheid om de eerste stappen te zetten in de digitale wereld. Kinderen uit kwetsbare gezinnen vallen soms nog uit de boot, omdat er thuis geen laptop, pc of Chromebook ter beschikking is.”

Senioren

In 2022 neemt de gemeente nog meer acties op het vlak van multimedia. “Volgend jaar gaan we met ToeKoel kinderen, ouders en scholen nog meer ondersteunen”, zegt Pirard. “ToeKoel staat voor Tablet om Outreachend en Emancipatorisch Kinderen en hun Ouders te helpen met Elektronisch Leren. Brugfiguren uit de sociale economie brengen deze tablets naar de gezinnen en loodsen hen door de digitale wereld. Daarenboven gaan we volgend jaar ook computerlessen aanbieden aan senioren.” (frmi)