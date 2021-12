Groen-Zwart statement: Cercle Brugge pakt scalp van grote broer Club

It’s the most wonderful time of the year... Was het een vleugje kersthumor van de stadion-dj tijdens de rust? De Brugse derby was de eerste match in 1A die afgewerkt werd zonder toeschouwers na de verstrengde coronamaatregelen, en dat had de setting én de wedstrijd zelf zeker geen deugd gedaan. Zowel Cercle als Club kennen een goede periode - Clement besliste zelfs om voor de derde keer met dezelfde ploeg aan te treden - maar dat was er op het veld amper aan te zien. Na een scherpe start zakte Club volledig weg: het was groen-wart dat voor de rust de betere kansen kreeg. Nog voor het kwartier kregen Somers en Mata twee prima kansen, maar twee keer haperde het bij de afwerking. Cercle had Club volledig in de tang met hoge pressing en fysiek spel. En dat hebben Lang en co duidelijk niet graag. De Nederlander pakte tijdens de eerste helft zelfs al gefrustreerd geel.

Halfuur wachten op Club

Ondanks betere kansen voor Cercle bleef het spelpeil bedroevend. Koppel dat aan het ijskoude weer in Jan Breydel, en sommige fans zullen zelfs blij zijn geweest dat ze zondag niet meer mochten komen. Op de eerste grote kans voor Club was het wachten tot het halfuur. De Ketelaere haalde de achterlijn en bediende Vanaken, die zijn gekraakt schot van onder de lat zag getikt door Didillon. Dat was het zo een beetje wat blauw-zwart betrof voor de rust. Club liet de kroketten en de kerststronk maar beter snel verteren tijdens de rust, want zo zou het geen punten pakken. En Union kwam later op de dag nog in actie...

Wat Cercle voor de rust eigenlijk verdiende, kwam vlak na de aftrap van de tweede helft: een doelpunt. Miangue reageerde attent toen de bal in de zestien bleef hangen, en trapte staalhard binnen: 1-0. Club in de problemen, maar het duurde toch nog tien minuten vooraleer er een echte reactie kwam. De blauw-zwarte druk ontwikkelde zich stapsgewijs met een grote kans voor Rits als orgelpunt. Didillion zweefde zijn kopbal prima uit de hoek. Op de corner die daarop volgde, kopte Mechele net over de lat. Vormer had zijn vrije trap aan de rand van de zestien toen ook al gepareerd gezien.

Nekschot

Zou Cercle dit tot het einde van de wedstrijd volhouden? Het leek er hoe langer, hoe meer op. Clement gooide Dost in de 75ste minuut op het veld, een laatste poging om het tij nog te keren. Cercle kwam héél goed weg toen de bal na een scrimmage niet over de lijn rolde: de wanhoop bij blauw-zwart was stilaan van de gezichten af te lezen. Ondertussen was Cercle stilaan klaar het nekschot. Op de counter kreeg Matondo twee levensgrote kansen om het helemaal af te maken, maar Mignolet en de lat hielden hem van een verdiend goaltje. De 2-0 viel uiteindelijk toch nog: helemaal in de 90ste minuut. Matondo legde achteruit en Sousa had maar binnen te leggen. Vanaken liet nog een kans liggen. Boeken toe voor Club, dat voor de eerste keer dit seizoen niet wist te scoren. Noa Lang pakte na de match nog een rode kaart.

Cercle pakt zo z’n eerste derbyzege sinds 2013 én pronkt met 4 op 6 tegen de grote broer dit seizoen, terwijl Club straks Union verder kan zien weglopen. Een fijne kerst voor Clement en z’n mannen? We vrezen ervoor.