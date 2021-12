Thuisverpleegkundige filmt wolf op straat in Bree: “Wat als dit een schooldag was?”

LEES OOK. Wolf verscheurt hoogdrachtige schapen in ‘t Hasselt

“Het dier stak de vierbaansweg ’t Hasseltkiezel over ter hoogte van de Bosstraat”, klinkt het. “Ik draaide de Bosstraat in en zag de wolf een paar meter voor mijn wagen door de straat lopen. Van rechts naar links en opeens verdween het dier de velden in. Meteen flitste door mijn hoofd: wat als dit op een gewone doordeweekse ochtend van een schooldag geweest was en er kinderen onderweg zouden zijn? Om halfacht ’s ochtends is dat perfect mogelijk. We zitten dus met een wolf in het dorp en dat vind ik een behoorlijk schrikwekkende gedachte!” (Patrick Brebels)