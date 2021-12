Bij een ongeval met een wagen heeft een persoon zondagochtend het leven gelaten in Burdinne, in de regio van Hoei in de provincie Luik. Dat meldt brandweerzone Hesbaye. Er waren geen andere personen betrokken bij het verkeersongeval.

De oorzaak van het ongeval moet nog achterhaald worden. Vaststaat dat de bestuurder even voor 6 uur de controle over het stuur verloren had. Het parket van Luik werd ingelicht, een onderzoek is gaande.