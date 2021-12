Groen vraagt Vlaams minister-president Jambon om langetermijnvisie voor cultuursector

Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman en Brussels Parlementslid Lotte Stoops nemen zondag voor Groen deel aan het cultuurprotest. Met een boodschap: ze vragen dat Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) een langetermijnvisie uitwerkt voor de cultuursector. Een schakelplan is ook nodig volgens de Groenen, zodat het meteen duidelijk is wat er moet gebeuren wanneer Covid-19 opnieuw opflakkert.

“We sporen minister-president Jambon aan om eindelijk werk te maken van een langetermijnplan voor de sector, waarbij bijvoorbeeld rekening gehouden wordt met zaalcapaciteit en ventilatienormen, in plaats van telkens alles dicht te gooien, van het sportpaleis tot een kleine theaterzaal voor honderd mensen”, aldus Meuleman.

Nu de omikronvariant dominant lijkt te worden, heerst er opnieuw onzekerheid. Daarom is er net nu nood aan een logisch, uitlegbaar en voorspelbaar beleid. De Groene parlementsleden vinden dat minister-president Jambon de cultuursector hierbij in de steek heeft gelaten. “Terwijl de sector langzaam gewurgd wordt, staat Jambon met de handen in de zakken toe te kijken. Dat is werkelijk stuitend”, klinkt het bij Meuleman.

“De mentale impact gecreëerd door de willekeur in het beleid is enorm: maanden werken aan een voorstelling om dan abrupt alles te moeten annuleren: zowel voor artiesten als publiek is dat telkens weer een enorme klap”, vervolgt Brussels parlementslid Stoops, die zelf regisseur is. Zij kaart aan dat het “jojobeleid” en de “overhaaste” beslissing om de cultuurzalen en bioscopen te sluiten financieel zal blijven nazinderen. Groen pleit dat er opnieuw extra steunmaatregelen komen voor de cultuursector.

Lachaert: “Zeer hard dat extra maatregelen exclusief in één sector terechtkwamen”

Ook Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert erkent dat het “zeer hard” was dat de extra maatregelen van het Overlegcomité “exclusief in één sector terechtkwamen”. De komende dagen gaan de regeringen best in dialoog met de cultuursector voor evaluatie en mogelijk bijsturing, aldus Lachaert op Twitter.

“Omikron leidt tot onzekerheid in de Covid-aanpak. Uit voorzorg koos het Overlegcomité voor extra maatregelen”, dixit de partijgenoot van premier Alexander De Croo. “Dat die exclusief in één sector terechtkwamen, was wel zeer hard. De komende dagen gaan regeringen best in dialoog met de sector om te evalueren en eventueel bij te sturen.”

Lachaert betwijfelt wel dat een barometer daadwerkelijk “het probleem van ‘de jojo’” oplost. Een barometer schakelt maatregelen in en uit, “naargelang de stand van het virus”, stelt hij op de microblogsite. “Perfect mogelijk dat dan zonder Overlegcomité vandaag theaters open zijn, morgen dicht en volgende week weer open.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De cultuursector en sympathisanten blazen zondag om 14 uur verzamelen aan de Kunstberg in Brussel om de sluiting van de cultuursector aan de kaak te stellen. Ze nemen het niet dat de sector sinds vandaag opnieuw de deuren moet sluiten, hoewel de GEMS-expertengroep dat niet geadviseerd had. Er worden enkele duizenden betogers verwacht.