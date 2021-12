Doodrijder van fietser José (81) voor de rechter: “Onze pa krijgen we niet meer terug”

Op het kruispunt van de Dorpstraat en de Vlerickstraat werd deze zomer een bordje gehangen met de naam van de 81-jarige José Van De Velde — © DVH en IF

De 81-jarige José Van de Velde (81) liet vorig jaar het leven na een aanrijding door een vrachtwagen in het centrum van Zwijnaarde. De chauffeur hangt nu een jaar celstraf en rijverbod boven het hoofd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval. De familie berust in de keuze van de rechtbank, wat deze ook zal zijn. “Die chauffeur heeft dat niet expres gedaan. Het was een tragisch ongeval.”