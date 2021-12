Twee dagen van nationale rouw in Burkina Faso na dood van 41 leden van burgermilitie bij aanslag

Roch Marc Christian Kaboré, president van Burkina Faso, heeft zondag twee dagen van nationale rouw afgekondigd in het West-Afrikaanse land, nadat vorige donderdag leden van een burgermilitie in een hinderlaag vielen van vermoedelijke jihadisten. Er kwamen 41 leden om het leven.

Het gaat om Vrijwilligers ter Verdediging van het Vaderland, zoals de burgermilitie heet. Eén van de slachtoffers is een leider van de VDP. In zijn strijd tegen jihadistische groeperingen in het noorden van het land doet het zwakke en slecht uitgeruste Burkinese leger een beroep op de VDP, die voortkomt uit andere burgermilities.

De aanval van donderdag is de meest bloedige sinds die in Inata, tevens in het noorden van het land, medio november. Toen kwamen 57 mensen om het leven, onder wie 53 politieagenten. Dat zorgde voor veel ergernis bij de bevolking en zette er de Burkinese president enkele weken later toe aan zijn regering om te gooien.