Opvallend! Duitse sprintster Alexandra Burghardt maakt zich op voor tweede Spelen in zes maanden

De Duitse sprintster Alexandra Burghardt mag zich klaarstomen voor haar tweede Olympische Spelen in amper een halfjaar tijd.

Na de Spelen van vorige zomer in de Japanse hoofdstad Tokio, waar ze de halve finales van de 100 meter behaalde, trekt ze in februari naar de Chinese hoofdstad Peking voor de Winterspelen. Daar zal ze als remster deel uit maken van het bobsleeteam van regerend olympisch kampioene Mariama Jamanka, zo meldde Bild am Sonntag.

“Natuurlijk ben ik hiermee in de wolken”, vertelt de 27-jarige Burghardt in een interview met de krant. “Ik heb jaren getraind om mijn olympische droom waar te maken en nu sta ik twee keer op zes maanden tijd op de Spelen. Het is amper te geloven.”