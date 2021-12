Canadese tennisser Shapovalov test positief op corona in Sydney

De Canadees Denis Shapovalov, nummer veertien van de wereld in het mannentennis, heeft bij aankomst in Sydney, waar over enkele dagen het nieuwe seizoen van start gaat, positief getest op het coronavirus, zo maakte hij zondag bekend.

De 22-jarige tennisser moet nu in isolatie. Hij was naar Australië afgezakt om er deel te nemen aan de ATP Cup, een voorbereidingstoernooi op de Australian Open. Het eerste grandslamtoernooi van het seizoen gaat over drie weken in Melbourne van start.

Shapovalov nam vorige week deel aan het exhibitietoernooi in Abu Dhabi, waar onder meer Rafael Nadal en Ons Jabeur positief testten op het coronavirus. (belga)