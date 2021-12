Op 7 juni zakte poolreiziger Dixie Dansercoer bruusk door het ijs op Groenland. Hij viel in een diepe gletsjerspleet tijdens zijn allerlaatste expeditie. Zijn weduwe Julie Brown (57) vertelt voor het eerst over het verlies van de liefde van haar leven. "Het klinkt gek, maar ik was compleet onvoorbereid op dit ongeval."