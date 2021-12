Wilde vos in Antwerpse Zoo na jaar eindelijk gevangen, maar dier overlijdt in opvangcentrum

De wilde vos die al een jaar ‘s nachts rondzwierf in de Zoo van Antwerpen, is vrijdagavond onderschept door een verzorger. — © rr

Antwerpen

De wilde vos die al een jaar ‘s nachts rondzwerft in de Zoo van Antwerpen op zoek naar lekkers, is vrijdagavond onderschept door een verzorger. Het dier werd naar een natuurhulpcentrum gebracht om het terug uit te zetten in het wild, maar overleed daar.