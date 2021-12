Ex-gevangenen in trek bij bedrijven: “Kunnen door krapte niet meer kieskeurig zijn”

Wie in het verleden een zwaar strafblad had, raakte na vrijlating uit de cel doorgaans moeilijk aan een ­reguliere job. Werkgevers wilden het risico niet nemen. Ex-gedetineerden konden vaak alleen aan de slag in zware sectoren waar niemand anders wilde werken. Dat lijkt nu te veranderen. De krapte op de arbeidsmarkt wordt zodanig groot dat heel wat bedrijven niet langer de luxe hebben om kies­keurig te zijn.