Even stilstaan bij wie het moeilijk heeft. Het is een traditionele kerstgedachte die ook in Dancing with the stars naar boven kwam. Actrice Leen Dendievel (38) ging voor ze op de dansvloer aantrad, langs met gevulde brooddozen voor kinderen in armoede. “Ik heb het zelf niet meegemaakt, maar dat had anders kunnen zijn”, vertelt ze open tijdens het de kerstspecial van het programma.