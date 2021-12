Warmste Week levert laagste bedrag in vijftien jaar op: “Goed gelukt wat ons betreft”

3.203.455 euro, zo veel heeft De Warmste Week opgebracht. Daardoor kunnen tweehonderd projecten hun werk realiseren rond het thema ‘Kunnen zijn wie je bent’. Toch ligt dat bedrag een pak lager dan we gewend zijn de laatste jaren: in 2019 stroomde er liefst 17,5 miljoen euro binnen. “We hebben een nieuwe koers gekozen, dat is goed gelukt wat ons betreft”, klinkt het bij de VRT.