Man zet Amerikaanse president Biden voor schut tijdens telefoongesprek: “Het was maar een grapje”

Biden telefoneerde vrijdag tijdens een traditionele kerstuitzending – waarbij presidenten bellen met gewone burgers – met Jared Schmeck (35) uit de staat Oregon. Die sloot het gesprek af met de uitspraak ‘Let’s go, Brandon’. Dat was een verholen belediging aan het adres van Biden: de uitspraak is sinds enkele weken erg populair in conservatieve kringen, nadat een televisiecommentator bij een autoracewedstrijd (al dan niet bewust) het publiek dat “Fuck Joe Biden” scandeerde, herhaalde als”Let’s go, Brandon”. Pijnlijk genoeg voor Biden leek hij zich helemaal niet bewust van de betekenis van de uitspraak, want hij herhaalde daarop zelf “Let’s go, Brandon”.

Schmeck zegt nu bij lokale media dat hij de president “niet wilde beledigen”. “Ik heb niets tegen meneer Biden. Ik begrijp dat de uitspraak een vulgaire betekenis heeft, maar ik ben geen idioot, wat ik ook over hem moge denken. Hij lijkt me een vriendelijke kerel. Er is geen animositeit, of zo. Ik hou van hem, net zoals ik van een broer of een zus zou houden.”

“Ik ben enkel gefrustreerd omdat ik denk dat hij zijn job beter zou kunnen doen”, aldus Schmeck. “Het was een onschuldig grapje waarmee ik mijn godgegeven recht om mijn frustraties over de vaccinatieverplichting op een grappende manier wilde uiten. Ik sta honderd procent achter wat ik zei, al ben ik geen supporter van president Tump. En nu word ik aangevallen omdat ik mijn vrijheid van meningsuiting heb gebruikt.”

© YouTube