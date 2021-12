Nederlandse koning roept in kersttoespraak op tot verbinding (maar zegt niets over eigen misstapjes)

Willem-Alexander erkent dat er veel verschillen zijn tussen mensen, maar hoopt op meer verbinding. “Zelfs als we weten dat we het op één onderwerp absoluut nooit eens kunnen worden, moeten we blijven zoeken naar wat we wel met elkaar delen. Ook al liggen standpunten ver uit elkaar: we moeten blijven samenleven”, zei hij in de toespraak vanuit Paleis Huis ten Bosch.

De koning ziet dat zowel jongeren als ouderen bereid zijn om mee te helpen aan het oplossen van problemen. “Zoals de coronapandemie. Maar ook de klimaatverandering, die we zelf hebben gecreëerd en waarvan we nu de gevolgen aan den lijve ondervinden.”

Samen iets doen aan de “bescherming van ons leven op aarde” kan deel uitmaken van “ons verhaal”, aldus Willem-Alexander. “In een samenleving zonder verhaal kun je moeilijk geloven. Dat verhaal maken we zelf. Een nieuw kabinet kan daarbij niet worden gemist. Iedereen is nodig.”

Incidenten

Willem-Alexander zei in zijn toespraak niets over de coronaregels en het feit dat hij en zijn gezin het afgelopen jaar soms moeite hadden die te volgen. De laatste keer dat het misging was deze maand tijdens de achttiende verjaardag van prinses Amalia. De oudste dochter van het koningspaar had voor een feestje in de tuin meer mensen uitgenodigd dan was toegestaan.

De koning zelf ging onder meer in de fout toen hij afgelopen zomer de handen schudde en geen afstand hield van voetbalsupporters in Den Haag bij een wedstrijd van het Nederlands elftal tijdens het EK voetbal.