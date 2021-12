Aanhoudende regenval in Brazilië zorgde al voor 11.000 evacuaties

In de Braziliaanse deelstaat Bahia hebben al meer dan 11.000 mensen hun huis moeten verlaten als gevolg van de overstromingen in verschillende gemeenten. Zowat 4.200 mensen moesten door de autoriteiten worden opgevangen.

De hevige regens die de regio al sinds begin november teisteren, hebben al aan 17 mensen het leven gekost. Afgelopen donderdag viel er nog een slachtoffer, aldus de civiele bescherming van Bahia. In totaal is in 66 gemeenten de noodsituatie nog steeds van kracht.

Het aantal geëvacueerden bedraagt op dit moment 11.260 en 4.185 mensen werden al door de autoriteiten opgevangen.

De federale regering en de regering van de deelstaat Bahia hebben zaterdag een operatie op touw gezet om de bewoners te redden die in de overstroomde gebieden waren gestrand.